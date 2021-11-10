Nijer'deki okul yangınında ölü sayısı 28'e yükseldi

Bölgede incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Alkache Alhada, yangında yaşamını yitiren öğrencilerin sayısının 28'e çıktığını duyurdu.



Maradi kentinde bir anaokulunda 8 Kasım'da çıkan yangında ilk belirlemelere göre 5-6 yaşlarındaki 25 çocuk hayatını kaybetmişti.



Yangının çıkış nedeni bilinmezken, sınıfların samanla çevrili olması nedeniyle alevlerin hızla yayıldığı belirtiliyor.



Dünyanın en fakir ülkelerinden Nijer'de ahşap malzemelerin de kullanıldığı samandan yapılma dersliklere sık rastlanıyor.



Bu dersliklerde zaman zaman ölümle sonuçlanan yangınlar çıkıyor.

