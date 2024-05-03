Nijer'deki Rus askerleri ABD hava üssüne girdi

Batı Afrika ülkesi Nijer'de bulunan Rus askerleri, başkent Niamey'deki Diori Hamani Uluslararası Havaalanı'nın yanında bulunan ve ABD askerlerinin konuşlandığı “Airbase 101” olarak bilinen hava üssüne girdi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Hawaii'nin başkenti Honolu'da gerçekleştirdiği basın toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Austin, Rus birliklerinin ABD askerlerine veya teçhizatına erişimi olmaması nedeniyle önemli bir sorun görmediğini ifade etti.

Austin, “Güçlerimizin bulunduğu Airbase 101, başkentteki uluslararası bir havaalanıyla aynı yerde bulunan bir Nijerya Hava Kuvvetleri üssüdür. Ruslar ayrı bir yerleşkedeler ve ABD kuvvetlerine ya da bizim ekipmanlarımıza erişimleri yok. Her zaman birliklerimizin güvenliğine odaklandım, bu da takip etmeye devam edeceğimiz bir şey. Ancak şu anda burada önemli bir sorun görmüyorum” ifadelerini kullandı.



RUS ASKERLERİ NİSAN'DA GELDİ

Rus askeri eğitmenler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Nijer'i yöneten General Omar Tchiani arasında 26 Mart'ta gerçekleştirilen ve "güvenliğin sağlanması ile terörle mücadele" konularının ele alındığı telefon görüşmesinin ardından Nisan ayında Niamey'e gelmişti. Nijer medyası, ülkenin hava sahasının tam kontrolünün sağlanması için Rusya'nın hava savunma sisteminin kurulmasına yardımcı olacağını aktarmış, Rus devlet haber ajansı RIA Novosti de Rus askeri eğitmenlerin "terörle mücadele konusunda Nijer ordusunu eğitmek için" Niamey'e geldiğini belirtmişti.



ABD VE FRANSA'DAN UZAKLAŞAN NİJER, RUSYA İLE ASKERİ BAĞLARINI GÜÇLENDİRİYOR



Nijer'de geçtiğimiz Temmuz ayında gerçekleştirilen darbenin ardından ülkeyi yöneten cunta, Fransız askerlerini ülkeden çıkarmıştı. Cunta yönetimi Ocak ayında Rusya ile askeri iş birliğini artırma konusunda anlaşmış, ayrıca 2012 yılında ABD ile yapılan askeri anlaşmayı ise geçtiğimiz Mart ayında sonlandırmıştı.

ABD'nin Nijer'de hala bin civarında askeri bulunurken, darbeden bu yana hareketleri sınırlı tutuluyor. ABD, Niamey'deki hava üssünde bulunan askerlerini darbeden sonra Agadez şehrindeki Airbase 201'e kaydırmıştı. Başkentteki hava üssünde kalan askeri personel sayısı ve askeri teçhizatın türü ise bilinmiyor.