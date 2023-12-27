Nijerya Devlet Başkanı Tinubu, 115 kişiyi öldüren saldırganların yakalanmasını istedi

Tinubu'nun Özel Danışmanı Ajuri Ngelale, yaptığı yazılı açıklamada, Devlet Başkanı Tinubu'nun, Plateau eyaletinin farklı köylerinde düzenlenen silahlı saldırılarda çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden dolayı üzüntü duyduğunu bildirdi.



Açıklamaya göre, Tinubu, ilgili devlet kurumlarına "derhal harekete geçmeleri, bölgenin her tarafını taramaları ve suçluları yakalamaları" talimatını verdi.



Saldırıyı "ilkel ve zalimce" olarak nitelendiren Tinubu, katillerin yakalandıklarında adaletle yüzleşeceklerine dair güvence verdi.



OLAY



Plateau eyaletinin Bokkos ve Barkin-Ladi bölgelerine bağlı köylere 25 Aralık'ta düzenlenen saldırılarda 221 ev ateşe verilmişti.



Plateau Valisi Caleb Mutfwang, eyaletteki 15 köye yönelik saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 115'e yükseldiğini açıklamıştı.

