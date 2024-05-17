Nijerya Devlet Başkanı Tinubu, Senegal Cumhurbaşkanı Faye'yi kabul etti

Nijerya'yı ziyaret eden Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu tarafından kabul edildi.

Nijerya Devlet Başkanı Tinubu, Senegal Cumhurbaşkanı Faye'yi kabul etti

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, başkent Abuja'ya gelen Cumhurbaşkanı Faye, Aso Rock Sarayı'nda Devlet Başkanı Tinubu ile görüştü.

Tinubu, görüşmede, Batı Afrika'nın terörizm, haydutluk, insan kaçakçılığı ve yoksulluk gibi sorunları yenmek için birlikte çalışması gerektiğini belirtti.

Bölgedeki liderlere halkı yönetişimde birleşme noktası haline getirmeleri tavsiyesinde bulunan Tinubu, halkın odak noktası olmadığında demokrasinin özünün kaybolduğunu söyledi.

Tinubu, demokratik yönetişim, demokratik değerler ve anayasal düzenin kutsal olduğunu ve korunması gerektiğini vurgulayarak, "Anayasal demokrasi Senegal'in tüm dünyaya ve Afrika'ya kanıtladığı şeydir. (Faya'ye) Sizi burada ağırlamak, gençlerimizin umut ve özlemleriyle buluşmak büyük bir mutluluk. Buraya çok iyi uyum sağladınız." ifadesini kullandı.

Faye ise bölge liderlerinin birleştiklerinde daha güçlü olduklarını ifade ederek, "İnsan ve göçmen kaçakçılığı ve diğer tüm zorluklar gibi ortak zorluklarla karşı karşıya kaldığımızda, ekonomik olarak gelişebilmemiz ve halkımızın isteklerini karşılayabilmemiz için bu zorluklarla mücadele etme kararlılığını göstermemiz gerekiyor." diye konuştu.

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