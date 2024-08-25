Nijerya Milli İstihbarat Teşkilatı Genel Müdürü istifa etti

Nijerya Milli İstihbarat Teşkilatı Genel Müdürü Ahmed Rufai Abubakar, görevinden istifa etti.

Nijerya Milli İstihbarat Teşkilatı Genel Müdürü istifa etti

Milli İstihbarat Teşkilatı Genel Müdürü Ahmed Rufai Abubakar,, Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'ya istifa mektubunu sunmasının ardından, Devlet Başkanlığında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Görevden ayrılma nedeninin kişisel olduğunu belirten 71 yaşındaki Abubakar, "Bunu yapmak için pek çok neden var, bazı kişisel ailevi meseleler ama aslında çok ciddi bir şey yok ve (devlet başkanla) dostluğumuz devam edecek." dedi.

Abubakar, istifasına rağmen Nijerya'ya profesyonel olarak bağlı kalacağına söz verdiğini ifade etti.

2018 yılında dönemin Devlet Başkanı Muhammed Buhari tarafından Milli İstihbarat Teşkilatı Genel Müdürü olarak atanan Abubakar, geçen yıl seçilen Tinubu dönemin de görevini sürdürmüştü.

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