Nijerya ordusu 10 teröristi etkisiz hale getirdi

Ülkenin kuzey bölgesinde yürütülen "Hadarin Daji Operasyonu" sözcüsü İbrahim Yahaya, yaptığı açıklamada, ordunun Katsina ve Zamfara eyaletlerinde teröristlere karşı operasyonlar düzenlediğini belirtti.



Operasyonlarda 10 teröristin öldürüldüğünü kaydeden Yahaya, çok sayıda teröristin yaralı kaçtığını ifade etti.



Yahaya, operasyonlarda 4 çocuk ve 5 kadının kurtarıldığını aktardı.



Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DAEŞ'in Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütlerinin saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.