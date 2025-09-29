Nijerya: Ormandan çıkan çete üyeleri 12 kişiyi öldürdü
Nijerya'da ormanda saklanan çete üyelerinin düzenlediği silahlı saldırıda 11 yerel güvenlik görevlisi ile bir bölge lideri öldü.
Uzun yıllardır terör örgütleri Boko Haram ve DAEŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'yla mücadelenin sürdüğü Nijerya, çete katliamıyla sarsıldı.
Ülkenin batısındaki Kwara eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti.
Kwara Eyaleti Sözcüsü Adetoun Ejire-Adeyemi, eyaletin Ogba-Ayo bölgesindeki ormandan çıkan silahlı çete üyelerinin çevreye ateş açtığını açıkladı.
ÇOK SAYIDA YARALI VAR
Ejire-Adeyemi saldırıda ölenlerden 11'inin yerel güvenlik görevlisi, bir kişinin ise bölge lideri olduğunu; çok sayıda kişinin de yaralandığını vurguladı. Yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktaran Ejire-Adeyemi, saldırıya ilişkin soruşturma başladığını ifade etti.
- Silahlı Saldırı
- Çete
- Nijerya