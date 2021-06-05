Nijerya Twitter'ı askıya aldı

Gelişmeyi Nijerya Enformasyon ve Kültür Bakanlığı duyurdu. Yapılan açıklamada, kararın, platformun ısrarla Nijerya'nın kurumsal varlığını baltalayabilecek şekilde kullanılması nedeniyle alındığı belirtildi. Ayrıca hükümetin Ulusal Yayın Komisyonuna ülkedeki tüm sosyal medya operasyonlarını lisanslama sürecini derhal başlatması talimatını verdiği aktarıldı.



Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, kamu binalarına saldıran isyancılara yönelik Twitter hesabından 1 Haziran'da 1967-1970 yıllarında ülkede 1 milyon kişinin ölüme neden olan sivil savaşı hatırlatmış ve tehdit içeren bir paylaşımda bulunmuştu.



Twitter, Buhari'nin paylaşımını silerek hesabı askıya almıştı.