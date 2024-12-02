Nijerya'da 1,2 milyon litre çalıntı petrol ele geçirildi

Nijerya Ordusu Halkla İlişkiler Müdür Vekili Danjuma Jonah Danjuma, ordunun, ülkenin petrol bölgesi Niger Deltası'nda petrol kaçakçılarına yönelik operasyonlarını sürdürdüğünü belirtti.

Operasyonlarda 56 kaçak petrol arıtma tesisinin daha imha edildiğini kaydeden Danjuma, “1,2 milyon litre çalıntı petrol ele geçirildi” dedi.



Operasyonlarda 17 petrol kaçakçısının gözaltına alındığı ve kaçakçılara ait 20 teknenin de ele geçirildiği aktarıldı.