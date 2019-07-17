Türkiye bandıralı Paksoy-I kargo gemisine dün akşam saatlerinde silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda mürettebattan 10 Türk kaçırıldı.



Gemide 18 Türk vatandaşının bulunduğu bildirildi. Kaçırılan Türk gemicilerin kimlikleriyle ilgili henüz bilgi paylaşılmadı.

Paksoy 1 isimli gemi 114 metre uzunluğunda 17 metre genişliğinde. Gana Deniz Kuvvetleri mürettebatın serbest bırakılması için korsanlarla iletişim kurmaya çalışıyor.

"TELSİZ, SEYİR ALETİ VE UYDULARA ATEŞ AÇTILAR"



Geminin üçüncü makinisti Onur Tağ, olay anlarını şöyle anlattı: “Saldırganların ilk hamlede geminin arka tarafına kanca atarak çıkmaya çalıştılar ancak bunu engellendik. İkinci hamle olarak silahla ateş etmeye başladılar, bu arada makine dairesinde toplandık. Biz yardım için sinyal gönderirken yaklaşık 2-3 dakika sonra bize telsiz kanalından ulaştılar ve teslim olmamızı istediler. Aksi takdirde gemiyi yakacaklarını söylediler ve biz de teslim olmak zorunda kaldık. Çok profesyonellerdi. Telsizler, seyir aletleri ve uydular dahil gemideki iletişim kanallarının hepsine ateş ederek kullanılamaz hale getirdiler.”

FİRMA YÖNETİCİSİ: ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR, FİDYE TALEBİ YOK



NTV'ye konuşan gemicilik firmasının yöneticilerinden Sefa Paksoy, olay sırasında yaralanma ve can kaybı yaşanmadığını, personelin serbest bırakılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Firmaya bir fidye talebi ulaşmış değil.

DIŞİŞLERİ: NİJERYA VE GANA İLE TEMASA GEÇİLDİ



Dışişleri Bakanlığı, Nijerya ve Gana makamları nezdinde girişimde bulunulduğunu açıkladı.



Bakanlık açıklamasında şunlar kaydedildi:



"Douala Limanından (Kamerun) Abidjan'a (Fildişi Sahili) gitmekte olan Türk bandıralı bir kargo gemisi 13 Temmuz akşamı Nijerya açıklarında korsan saldırısına uğramıştır. Saldırı sonucu, Türk vatandaşı olan gemi mürettebatının bir bölümü korsanlar tarafından kaçırılmıştır. Korsanların terk ettikleri gemi Tema Limanına (Gana) çekilmiş olup, kaçırılan vatandaşlarımızın serbest bırakılmalarını teminen Nijerya ve Gana makamları nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmaktadır."

Türkiye'nin Akra Büyükelçisi Özlem Ergün Ulueren de AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıya uğrayan geminin Akra'daki Tema Limanı'na yanaştığını ve 8 mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

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