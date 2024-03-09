Nijerya'da 15 öğrenci daha kaçırıldı

Nijerya'nın kuzeybatısındaki Sokoto eyaletinde bir okula baskın düzenleyen silahlı kişilerin ilk belirlemelere göre 15 öğrenciyi kaçırdığı bildirildi.



Daily Trust gazetesinin haberine göre, silahlı bir grup Sokoto'da bir okula baskın düzenledi.



Okul Müdürü Liman Abubakar, gece saatlerinde düzenlenen baskın sonrası ilk belirlemelere göre 15 öğrencinin kaçırıldığını tespit ettiklerini ve sayının artabileceğini belirtti.



Saldırıda bölge sakinlerinden üç kişinin de vurularak öldürüldüğü bilgisi paylaşıldı.



Nijerya'da silahlı kişilerce 6 Mart'tan beri okul, kasaba ve köylere yönelik saldırılarda çoğunluğu öğrenci 500'den fazla sivil kaçırıldı.

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