Nijerya'da 25 öğrenci, 7 öğretmen kaçırıldı

Nijerya 'da silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırıları sürüyor.

Ülkenin güneybatısındaki Oyo eyaletinin Oriire bölgesindeki okullara henüz kimliği belirlenemeyen kişiler saldırı düzenledi. Oyo Valisi Seyi Makinde, saldırılarda 25 öğrencinin ve 7 öğretmenin kaçırıldığını, kaçırılan öğretmenlerden birinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kaçırılanları bulmak için çalışmalar başlatıldığını söyleyen Makinde, "Eyalet hükümeti, terörizme asla boyun eğmeyecek, mağdurların sağ salim evlerine dönmelerini sağlamak için tüm çabalar yoğunlaştırılıyor." dedi.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DAEŞ'in Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor. Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alıyor.