Nijerya'da 29 çocuk ölüm cezasıyla karşı karşıya

Nijerya'da gün geçtikçe artan yaşam maliyetleri nedeniyle protestolar düzenlendi. Protestolarda yer alan 29 çocuk, ölüm cezası ihtimali ile karşı karşıya.



İddianamede, toplam 76 protestocuya vatana ihanet, mala zarar verme, kamu düzenini bozma ve isyan dahil olmak üzere 10 suçlama yöneltiliyor. İddianameye göre, gözaltına alınan çocukların yaşları 14 ile 17 arasında değişiyor.



Yaşam maliyeti krizine ilişkin hayal kırıklığı son aylarda birçok kitlesel protestoya yol açtı. Ağustos ayında, gençler için daha iyi fırsatlar ve iş talep eden bir protestoda en az 20 kişi vurularak öldürüldü ve yüzlercesi tutuklandı.

NİJERYA'DA İDAM CEZASI



Nijerya'da idam cezası 1970'li yıllarda yürürlüğe girdi ancak ülkede 2016'dan bu yana idam cezası uygulanmıyor.



Hukuk uzmanları, Çocuk Hakları Yasası'nın hiçbir çocuğun cezai kovuşturmaya tabi tutulmasına ve ölüm cezasına çarptırılmasına izin vermediğini söylüyor.



Afrika'nın en büyük ham petrol üreticilerinden biri olmasına rağmen Nijerya dünyanın en fakir ülkelerinden biri olmaya devam ediyor.

