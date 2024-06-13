Nijerya'da 36 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi

Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, yaptığı yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin, aldıkları istihbarat üzerine eyaletin Giwa bölgesinde silahlı çete üyelerine yönelik operasyon düzenlediğini belirtti.



Aruwan, operasyonda, aralarında çetenin elebaşı Buharin Yadi'nin de bulunduğu 36 silahlı kişinin etkisiz hale getirildiğini kaydetti.



Çok sayıda çete üyesinin yaralı kaçtığını aktaran Aruwan, operasyonda çok sayıda silah, motosiklet ve mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.



Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütlerinin saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.



Kaduna eyaletinde ocaktan bu yana düzenlenen saldırılarda onlarca kişi hayatını kaybetti, 300'den fazla kişi kaçırıldı.

