Nijerya'da 43 kişi fidye için kaçırıldı

Nijerya basınındaki haberlere göre, Zamfara eyaletine bağlı Kakidawa kasabasına gelen motosikletli silahlı çete üyeleri, etrafa ateş açtı.



Evlere giren saldırganlar, 40'ı kadın 43 kişiyi fidye için kaçırdı.



Zamfara Eyaleti Polis Komiseri Muhammad Shehu Dalijan, yaptığı açıklamada, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve kurtarma operasyonu başlatıldığını belirtti.



Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DAEŞ'in Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.



Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.