Nijerya'da 47 Boko Haram ve ISWAP üyesi teslim oldu

Çok Uluslu Ortak Görev Gücü (MNJTF) Operasyon Sözcüsü Abubakar Abdullahi, yaptığı yazılı açıklamada, Çad'dan gelen 47 Boko Haram ve ISWAP üyesinin Nijerya'nın Borno eyaletindeki orduya teslim olduğunu belirtti.



Abdullahi, teslim olan teröristlerin arasında 9 kadının da bulunduğunu kaydederek, teröristlere ait çok sayıda silahın da ele geçirildiğini ifade etti.



Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve ISWAP gibi terör örgütlerinin saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

