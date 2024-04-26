Nijerya'da 8 silahlı çete üyesi öldürüldü

Nijerya'nın Bauchi eyaletinde düzenlenen operasyonda 8 silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Nijerya'da 8 silahlı çete üyesi öldürüldü

Bauchi Eyalet Polisi Halkla İlişkiler Sorumlusu Ahmed Mohammed Wakil, yaptığı açıklamada, eyalette silahlı kişilere yönelik operasyon düzenlediğini belirtti.

Wakil, operasyonda 8 çete üyesinin öldürüldüğünü, çok sayıda çete üyesinin yaralı kaçtığını kaydetti.

Operasyonda silahlı çete üyelerinin rehin aldığı 3 kişinin kurtarıldığını aktaran Wakil, çete üyelerine ait çok sayıda silah ve önemli mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DAEŞ'in Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütlerinin saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

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