Nijerya'da alkol oranı yüzde 30'u geçen içkilere yasak

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da alkol oranı yüzde 30'un üzerinde olan içeceklerin satışı ve üretimi yasaklandı.



Ulusal Gıda, İlaç Yönetim ve Kontrol Merkezi (NAFDAC) Direktörü Mojisola Adeyeye, yaptığı açıklamada, ülkede alkollü içeceklerin tüketimine karşı yeni düzenlemeler yapıldığını belirtti.



Ülkede alkol oranı yüzde 30'un üzerindeki içeceklerin satışının yasaklandığını aktaran Adeyeye, torbacık alkollü içeceklerin üretiminin de yasaklandığını ifade etti.



Adeyeye, kararın NAFDAC'ın Federal Rekabet ve Tüketiciyi Koruma Komisyonu (FCCPC) ile Gıda, İçecek ve Tütün Derneği ile yaptığı uzun görüşmenin sonucunda alındığını aktardı.

