Nijerya'da askeri üsse saldırı: 4 ölü

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Yobe eyaletinde, Boko Haram'ın askeri üsse düzenlediği saldırıda dört asker hayatını kaybetti.



Ulusal basında yer alan haberlere göre, bir askeri yetkili, terör örgütü Boko Haram üyelerinin Yobe eyaletine bağlı Buni Yadi bölgesindeki askeri üsse saldırdığını belirtti. Yetkili, saldırıda dört askerin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.

2009'DAN BU YANA ON BİNLERCE KİŞİ ÖLDÜ



Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Boko Haram, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.



Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

