Nijerya'da askeri üsse saldırı: 5 asker öldü

Nijerya'nın Katsina eyaletindeki askeri üsse düzenlenen silahlı saldırıda 5 asker hayatını kaybetti, 11 asker yaralandı

Nijerya'da askeri üsse saldırı: 5 asker öldü

ordusundan yapılan açıklamada, silahlı çete üyelerinin Katsina eyaletine bağlı Faskari bölgesindeki askeri üsse düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda 5 askerin yaşamını yitirdiği, 11 askerin de yaralandığı kaydedildi.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

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