Nijerya'da bir haftada 86 terörist ve silahlı çete üyesi öldürüldü

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, ordunun son bir haftada ülkenin kuzeyindeki farklı eyaletlerde operasyonlar düzenlediğini belirtti.



Buba, operasyonlarda 86 terörist ve silahlı çete üyesinin öldürüldüğünü, 101 teröristin yakalandığını kaydetti.



Operasyonlarda teröristler ve silahlı çete üyesinin rehin alındığını aktaran Buba, teröristlere ait çok sayıda silah ve önemli mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.



Buba, ordunun ülkedeki güvenlik sorunlarıyla mücadele konusunda kararlı olduğunu belirterek "Bu nedenle ordu olarak önümüzdeki görevi başarmak için muazzam bir güçle hareket etmeye devam edeceğiz." dedi.



Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DAEŞ'in Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütlerinin saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

