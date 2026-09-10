Nijerya'da "bitkisel içecek" 24 kişiyi öldürdü

Nijerya 'nın güneybatısındaki Ondo eyaletine bağlı Araromi Obu ve Odigbo kentlerinde "bitkisel içecek" tüketen çok sayıda kişi zehirlendikleri şüphesiyle hastanelere kaldırıldı.

Yerel olarak üretilen söz konusu içeceği tüketen 24 kişi ise hayatını kaybetti.

Bölge yetkilileri, olayın nedeninin henüz netlik kazanmaması nedeniyle önlem amacıyla kentlerde bu tür içeceklerin satışı ve tüketimini geçici olarak yasakladı. Ondo Polis Komiseri Felix Ohagwu, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve eyalet hükümeti, Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle işbirliği içinde çalışıldığını ifade etti.