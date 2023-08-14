Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 13 ölü

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 13 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 13 ölü
Foto: AFP

Yerel basındaki haberlere göre, terör örgütü Boko Haram üyeleri, Borno eyaletine bağlı Wulari köyünde saldırı düzenledi.

Saldırıda 13 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

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Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

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