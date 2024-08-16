Nijerya'da bu yıl 39 M çiçeği vakası tespit edildi

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Jide İdris, ülkedeki M çiçeği virüsü vakalarına ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.



İdris, yıl başından bu yana ülkenin farklı eyaletlerinde 39 M çiçeği vakasının tespit edildiğini belirtti.



Ülkede bu virüs nedeniyle can kaybı olmadığını kaydeden İdris, NCDC'nin M çiçeği virüsüne müdahale faaliyetlerini koordine etmeyi sürdürdüğünü söyledi.



İdris, NCDC'nin yüksek riskli gruplar için de aşılama yapmayı düşündüğünü dile getirerek, "Nijerya 10 bin doz Jynneos aşısı almayı bekliyor." ifadesini kullandı.



Nijerya hükümeti, M çiçeği hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla uluslararası yolcular için bir sağlık beyanı formu hazırlamıştı.



Afrika Birliği, Afrika ülkelerinde hızla yayılan M çiçeği virüsüne karşı kıta çapında halk sağlığı için acil durum ilan etmişti.



HEM HAYVANLARDAN HEM İNSANLARDAN BULAŞIYOR



M çiçeği virüsü fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.



İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.



Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirmişti.