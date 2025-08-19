Nijerya’da camiye silahlı saldırı: En az 27 ölü

Nijerya'da bir camiye düzenlenen saldırıda, en az 27 kişinin öldürüldüğü öğrenildi.

’nın kuzeyindeki Katsina eyaletinde, silahlı saldırganların bir camiye baskın düzenlemesi sonucu en az 27 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Yerel yetkililerin aktardığına göre , Malumfashi bölgesine bağlı Unguwan Mantau köyünde, sabah saat 04.00 sularında gerçekleşti.

Saldırganlar,  camiye girerek namaz kılanların üzerine ateş açtı.

