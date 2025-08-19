Nijerya’da camiye silahlı saldırı: En az 27 ölü

Nijerya’nın kuzeyindeki Katsina eyaletinde, silahlı saldırganların bir camiye baskın düzenlemesi sonucu en az 27 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.



Yerel yetkililerin aktardığına göre saldırı, Malumfashi bölgesine bağlı Unguwan Mantau köyünde, sabah saat 04.00 sularında gerçekleşti.

Saldırganlar, camiye girerek namaz kılanların üzerine ateş açtı.