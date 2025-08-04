Nijerya'da çete saldırısında 5 kişi öldü, 50 kişi kaçırıldı

Nijerya'da çetelerin fidye için düzenlediği silahlı saldırılar artıyor.

Ulusal basında yer alan haberlere göre çete üyeleri, ülkenin kuzeybatısındaki Zamfara eyaletine bağlı 16 ayrı bölgede silahlı saldırı düzenledi.



Saldırılarda 5 kişi öldü, 50 kişi kaçırıldı.



Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DAEŞ'in Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla boğuşuyor.



FİDYE ÖDEMEK DE YETMİYOR

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.



Silahlı kişiler, genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.



Son olarak geçen hafta yine Zamfara eyaletinde kaçırılan 56 kişiden 38'i fidye ödenmesine rağmen öldürülmüştü.