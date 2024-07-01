Nijerya'da cezaevinde kolera vakaları

Nijerya'da kolera salgını yayılmaya devam ederken, ülkenin Lagos şehrindeki Kirikiri Cezaevinde 25 vaka tespit edildi.

Nijerya'da cezaevinde kolera vakaları

Sağlıktan Sorumlu Devlet Bakanlığı Halkla İlişkiler Müdürü Tunbosun Ogunbanwo, yaptığı yazılı açıklamada, ülkedeki salgınında son 72 saatte, Kirikiri Cezaevinde 25 vaka görüldüğünü belirtti.

Ogunbanwo, Lagos'ta acil tıbbi ve çevresel müdahale önlemlerinin başarıyla uygulandığını söyledi.

Öte yandan, Lagos Eyaleti Sağlık Komiseri Akin Abayomi, Sağlık Örgütünün cezaevindeki salgınla mücadele kapsamında 10 bin doz ilaç desteğinde bulunduğunu bildirdi.

Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Jide İdris, 24 Haziran'da, ocaktan itibaren ülkenin 31 eyaletine bağlı 107 bölgesine kolera salgınının yayıldığını, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 53'e çıktığını açıklamıştı.

ULUSAL ACİL DURUM

Ülkede, 26 Haziran'da kolera salgını nedeniyle "ulusal acil durum" ilan edilmişti.

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan kolera, ishale ve dolayısıyla vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Nijerya'da temiz su yetersizliğinin yanında tıbbi müdahalenin etkin yapılamaması da hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara da sıklıkla rastlanıyor.

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