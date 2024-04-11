Nijerya'da çok sayıda silahlı çete üyesi öldürüldü

Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Sözcüsü Edward Gabkwet, ordunun, aldığı istihbarat üzerine Zamfara'ya bağlı Gusau, Maradun ve Zurmi bölgelerinde silahlı çete üyelerine yönelik hava operasyonları düzenlediğini, operasyonlarda çok sayıda çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini belirtti.



Çete üyelerinin kullandığı kamp ve sığınakların imha edildiğini ifade eden Gabkwet, çetelere ait önemli mühimmatın ele geçirildiğini söyledi.



Nijerya, ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DAEŞ'in Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

