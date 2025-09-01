Nijerya'da facia: Çetelerden kaçarken nehirde öldüler
Nijerya'da silahlı çete üyelerinin saldırılarından kaçanları taşıyan tekne nehirde battı. Kazada 13 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi kayboldu.
Nijerya'nın Zamfara eyaletine bağlı Birnin Magaji bölgesinde, halkın silahlı çete üyelerinin saldırılarından kaçmak için bindiği tekne battı.
Nehirde meydana gelen kazada 13 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi ise kayboldu.
Nijeryalı yetkililer bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, ölü sayısının artmasından korkulduğunu vurguladı.
