Nijerya'da hücreye atılan 33 madenci, havasızlıktan boğularak can vermiş

Nijerya 'da geçen ay düzenlenen operasyonda, yasa dışı altın madenciliği yaptıkları iddiasıyla tutuklanarak Niger eyaletinin başkenti Minna'daki bir hücreye atılan 14'ü çocuk yaştaki 33 madencinin daha sonra aynı hücrede cansız bedenleri bulunmuştu.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, olaydan sağ kurtulanlar, havalandırması yetersiz bir hücreye tıkıldıklarını söylerken, bazıları da kapı üzerlerine kapatılmadan önce hücrenin içine, boğaz ve burunlarını yakan bir madde sıkıldığını anlattı.



GARDİYANLAR YARDIM ÇIĞLIKLARINA KULAK ASMAMIŞ

Yine bu kişilerin verdiği bilgilere göre gardiyanlar, içeriden kapıları yumruklayarak yardım çığlıkları atan tutuklulara herhangi bir şekilde yardım etmedi.

Raporu hükümete sunan soruşturma ekibinin başındaki Jonathan Kure, tıbbi ve adli delillere göre aşırı kalabalık ve yetersiz havalandırılan bir gözaltı hücresinde uzun süre tutulmaları nedeniyle bu ölümlerin gerçekleştiğini belirtirken, içerideki aşırı sıcak ve su kaybı kaybıyla birlikte ağırlaşan havasızlığın akut solunum yetmezliğine yol açtığını ifade etti.

Kure, "Komite, bu koşulların gaddar, insanlık dışı ve aşağılayıcı bir muamele olduğu sonucuna varmıştır." dedi.

Yetkililer, başlangıçta ölü sayısını 37 olarak açıklamıştı ancak soruşturma komitesi 33 ölüm tespit ettiğini ifade etti.