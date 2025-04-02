Nijerya'da iki tekne çarpıştı: 2 kişi öldü, 13 kişi kayboldu

Yerel basındaki haberlere göre, Akeke bölgesindeki nehirde yolcu taşıyan iki tekne çarpıştı.



Kazada ilk belirlemelere göre, 2 kişi yaşamını yitirdi ve 13 kişi kayboldu.



Yetkililer, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini söyledi.



Nijerya'da yağış sezonunda nehir ve göllerde sık sık tekne faciaları yaşanıyor.