Nijerya'da iki yolcu otobüsü çarpıştı: 16 ölü

Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu Nasarawa Eyalet Koordinatörü Joel Dagwa, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Lafiya-Minna kara yolunda iki yolcu otobüsünün çarpıştığını söyledi.



Dagwa, kazada ilk belirlemelere göre 16 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade ederek, çok sayıda kişinin de yaralandığı bilgisini paylaştı.



Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını, bazılarının durumunun ağır olduğunu belirten Dagwa, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu kaydetti.



Dagwa, kazaya aşırı hızın yol açmış olabileceğini de vurguladı.