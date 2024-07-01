Nijerya'da intihar saldırıları: 30 ölü, 100 yaralı

Hafta sonu Nijerya'nın çeşitli yerlerinde düzenlenen çok sayıda intihar saldırısında en az 30 kişi öldü, 100'den fazla kişi de yaralandı.



Cumartesi günü gerçekleşen ilk saldırının bir kadın tarafından gerçekleştirildiği açıklandı.

KENDİSİNİ VE SİVİLLERİ ÖLDÜRDÜ



Yetkililer, "İlk intihar saldırısı, iki çocuğuyla birlikte Gwoza'da popüler bir gencin düğün törenine gizlice giren kimliği belirsiz bir kadın tarafından planlandı; El Yapımı Patlayıcı Cihazlarını patlatarak kendisini ve birçok insanı öldürdü" ifadelerini kullandı.

DEVLET BAŞKANINDAN AÇIKLAMA



Nijerya Devlet Başkanı Bola Tinubu, saldırıları kınayarak, bunların teröristlere karşı elde edilen başarıyı gösteren çaresiz terör eylemleri olduğunu söyledi.

Tinubu, yönetiminin vatandaşların güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri aldığını söyledi. Ayrıca sorumluları adalete teslim etme sözü verdi. Saldırıların sorumluluğunu hiçbir grup üstlenmedi.

NİJERYA'NIN TERÖR GEÇMİŞİ

Terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın üyeleri, yoğun saldırılar düzenliyor.



Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.