Nijerya'da kaçırılan 38 kişi fidye ödenmesine rağmen katledildi

Nijerya'da Kauran Namoda Bölge Başkanı Manniru Haidara yaptığı açıklamada, Zamfara'ya bağlı Banga köyünde mart ayında 56 kişinin silahlı kişiler tarafından kaçırıldığını söyledi.



Haidara, yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin, her bir rehine için birer milyon naira (yaklaşık 655 dolar) fidye talep ettiğini belirtti.



Kaçırılanlardan 17'si kadın 18 kişinin hafta sonu serbest bırakıldığını kaydeden Haidara, 38 kişinin ise öldürüldüğünü söyledi.



Haidara, fidyenin silahlı kişilere teslim edilmesine rağmen böyle bir katliamın yaşanmasının "anlamsız ve zalimce" olduğunu ifade etti.



Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütü DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın ve Boko Haram'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.



Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına karşın fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

