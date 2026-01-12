Nijerya'da kamyon kalabalığa daldı, 12 kişi öldü

Nijerya'nın başkenti Abuja yakınlarındaki bir köyde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyon faciaya neden oldu.

Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Federal Başkent Bölgesi (FCT) Müdürü Felix Theman, yaptığı açıklamada, Abuja-Lokoja kara yolundaki Gada-Biyu köyünde bir kamyonun kalabalığın arasına daldığını belirtti.

Theman olayda 12 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti. Tedaviye alınanlardan bazılarının durumunun ağır olduğunu aktaran Theman, ölü sayısının artabileceğini belirtti.