Kirfi Bölge Yetkilisi Alhaji Bappa Danmalikin-Bara, basına yaptığı açıklamada, Bauchi eyaleti yakınlarındaki Kirfi Nehri'nde yolcu ve eşya taşıyan kanonun aşırı yük nedeniyle battığını belirtti.
Danmalikin-Bara, olayda 38 kişinin yaşamını yitirdiğini, nehre düşen 2 kişinin kurtarıldığını kaydetti.
Kirfi Nehri'nde iki gün önce de kanonun batması sonucu 3 kişi hayatını kaybetmişti.
Nijerya'da yağış sezonunda, nehirlerde zaman zaman tekne faciaları meydana geliyor.
Nijerya'da kano battı: 38 ölü
Anadolu AjansıDünya
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Bauchi eyaletinde nehirde yolcu taşıyan kanonun batması sonucu 38 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Kirfi Bölge Yetkilisi Alhaji Bappa Danmalikin-Bara, basına yaptığı açıklamada, Bauchi eyaleti yakınlarındaki Kirfi Nehri'nde yolcu ve eşya taşıyan kanonun aşırı yük nedeniyle battığını belirtti.