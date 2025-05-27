Nijerya'da katliam gibi kaza: 19 ölü, 8 yaralı
Nijerya'da hız yapan yolcu otobüsü kamyona çarptı, 5'i çocuk 19 kişi hayatını kaybetti.
Nijerya'nın Kogi eyaletinde meydana gelen katliam gibi trafik kazasında 19 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.
Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Kogi Eyaleti Müdürü Kumar Tsukwam'ın açıklamasında, Lokoja-Obajana kara yolunda hız yapan bir yolcu otobüsünün seyir halindeki kamyona çarptığını belirtti.
Tsukwam, kazada hayatını kaybeden 19 kişiden 5'inin çocuk olduğunu duyurdu.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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