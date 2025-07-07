Nijerya’da katliam gibi kaza: 21 ölü

Nijerya’da hız yapan yolcu otobüsü kamyona çarptı. Kazada 21 kişi öldü, çok sayıda yolcu da yaralandı.

Nijerya’da katliam gibi kaza: 21 ölü

Katliam gibi , 'nın Kano eyaletinde meydana geldi.

Nijerya Ulusal Yol Güvenliği (FRSC) Kano Eyaleti Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Kano-Zaria kara yolunda hız yapan yolcu otobüsünün seyir halindeki kamyona çarptığı belirtildi.

21 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.

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