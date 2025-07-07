Nijerya’da katliam gibi kaza: 21 ölü
Nijerya’da hız yapan yolcu otobüsü kamyona çarptı. Kazada 21 kişi öldü, çok sayıda yolcu da yaralandı.
Katliam gibi kaza, Nijerya'nın Kano eyaletinde meydana geldi.
Nijerya Ulusal Yol Güvenliği (FRSC) Kano Eyaleti Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Kano-Zaria kara yolunda hız yapan yolcu otobüsünün seyir halindeki kamyona çarptığı belirtildi.
21 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.
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