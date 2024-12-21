Nijerya'da kilisede izdiham: 10 kişi öldü

Yerel basında çıkan haberlere göre, Nijerya'nın başkenti Abuja'da bir kilisede Noel kutlamaları kapsamında gıda ürünleri dağıtımı sırasında izdiham yaşandı.



Olayda ilk belirlemelere göre, 10 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.



Nijerya Federal Başkent Bölge Polis Sözcüsü Josephine Adeh, yaptığı yazılı açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.



Ülkenin Oyo eyaletinde 18 Aralık'ta Noel kutlamaları kapsamında düzenlenen panayırda meydana gelen izdihamda 40 çocuk hayatını kaybetmişti.

