Nijerya'da kilisedeki izdihamda 31 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Rivers eyaletinde bulunan Kings Assembly Kilisesi'nde ihtiyaç sahipleri için yardım etkinliği düzenlendi.



Etkinlikte yemek dağıtımı sırasında izdiham çıktı.

Çıkan izdihamda, aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu 31 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.



Kilisede yaşanan izdihamın ardından bölgeye çok sayıda ilk yardım ekibi sevk edilirken, yaralılar hastanede tedavi altına alındı.



Rivers eyaleti Polis Sözcüsü Grace Iringe-Koko, bugün sabah erken saatlerde çok sayıda kişinin yiyecek almak için kiliseye geldiğini belirterek, "Kapının kapalı olmasına rağmen kalabalık zorla içeri girmeye çalıştı ve izdiham çıktı" dedi.



"ÖLENLERİN ÇOĞU ÇOCUKTU"

Görgü tanığı, ölüler arasında çok fazla çocuk olduğunu söyledi. Tanık, AP'ye verdiği demeçte, ölen çocuklardan beşinin bir anneden olduğunu ve hamile bir kadının da hayatını kaybettiğini sözlerine ekledi.