Nijerya'da kolera nedeniyle 35 kişi öldü

Nijerya'nın en kalabalık eyaletlerinden Lagos'taki kolera salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 35'e yükseldi.

Nijerya'da kolera nedeniyle 35 kişi öldü

Lagos Eyaleti Sağlık Komiseri Akin Abayomi, yaptığı açıklamada, eyalette iki günde 14 kişinin koleradan hayatını kaybettiğini belirtti. Böylece eyaletteki salgında ölenlerin sayısı 35'e ulaştı.

Eyalette vaka sayısının 423'e çıktığını kaydeden Abayomi, salgının yayılmasını önlemek için tedbirlerin alındığını ifade etti.

'da geçen yıl 3 binden fazla kolera vakası görülmüş ve salgın nedeniyle 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

NEDİR? BELİRTİLERİ NELERDİR?

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan kolera, ishale sebep olup vücutta su kaybına yol açıyor.

Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Nijerya'da temiz su yetersizliğinin yanında tıbbi müdahalenin etkin yapılamaması da hastalık ve riskini artırıyor.

Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara da sıklıkla rastlanıyor.

Nijerya'nın Lagos eyaletinde kolera ölümleri artıyor

Nijerya'nın Lagos eyaletinde kolera ölümleri artıyor

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