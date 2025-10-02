Nijerya’da Lassa ateşi salgını: Ölü sayısı 166'ya yükseldi

Nijerya'da Lassa ateşi hastalığı nedeniyle ölenlerin sayısı 166'ye çıktı.

Hastalık Kontrol Merkezi'nden yapılan açıklamada, başkent Abuja'nın yanı sıra 21 eyaletin 106 bölgesinde, Lassa ateşi vakalarının artmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede ocak-eylül döneminde 7 bin 673 Lassa ateşi vakasının kaydedildiği ve hastalık nedeniyle 166 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

