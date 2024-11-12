Nijerya'da maden ocağı çöktü: 13 kişi öldü

Nijerya'nınBassa Bölge Başkanı Joshua Riti, bugün yaptığı resmi açıklamada, 10 Kasım'da eyalete bağlı Bassa bölgesindeki bir maden ocağında göçük meydana geldiğini bildirdi.



Riti, göçükte 13 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.



Ölenlerin 18-30 yaşlarında olduğunu aktaran Riti, "Bu, talihsiz bir olay. Bu gençler sadece bir geçim kaynağı arıyorlardı. Enerjilerini ülkenin içinde bulunduğu ekonomik zorlukları aşmak için kullanmak üzere yola çıkmışlardı ancak zamansız bir ölümle karşılaştılar." ifadelerini kullandı.