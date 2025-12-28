Nijerya'da mayınlı pusu. 9 kişi öldü

Sık sık okul baskınları ve bombalı terör saldırılarının düzenlendiği Nijerya'da şiddet olayları bitmek bilmiyor. Ülke bu defa da mayınlı pusuyla sarsıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Zamfara eyaletinin Magami-Dansadau kara yoluna döşenen iki mayın, otomobillerin geçişi esnasında patlatıldı. Saldırıda 9 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Zamfara Polis Sözcüsü Yazid Abubakar, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına da maruz kalıyor.