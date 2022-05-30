Nijerya'da maymun çiçeği virüsünden ilk ölüm kayıtlara geçti

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin (NCDC) yaptığı açıklamada, maymun çiçeği virüsü nedeniyle bir kişinin hayatını kaybetti açıklandı. Bununla birlikte, başkent Abuja ile 9 eyalette virüs tespit edildiği ve vaka sayısının 21'e yükseldiği duyuruldu.

Haberler - Anadolu Ajansı 30.05.2022 - 16:46

Nijerya'da maymun çiçeği virüsünden ilk ölüm kayıtlara geçti

İlişkili Haberler

Maymun çiçeğine karşı Almanya 240 bin doz aşı sipariş ettiğini duyurdu: Imvanex nedir? Imvanex nasıl uygulanır? Imvanex'in yan etkileri nelerdir?

Maymun çiçeğine karşı Almanya 240 bin doz aşı sipariş ettiğini duyurdu: Imvanex nedir? Imvanex nasıl uygulanır? Imvanex'in yan etkileri nelerdir?

Maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler

Maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler

'da bu yıl maymun çiçeği virüsü (Monkeypox) kaynaklı ilk ölümün kayıtlara geçtiği bildirildi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin (NCDC) yaptığı açıklamada, maymun çiçeği virüsü nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği belirtilerek, başkent Abuja ile 9 eyalette virüs tespit edildiği ve vaka sayısının 21'e yükseldiği aktarıldı.

Hayatını kaybeden kişinin gözlem altında tutulan 40 yaşındaki bir hasta olduğu ifade edildi.

Nijerya'da maymun çiçeği virüsü nedeniyle son ölüm 2019'da kaydedilmişti.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken Batı Afrika türünün her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.​​​​​​​

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...