Nijerya'da minibüsle tanker çarpıştı: 12 can kaybı

Nijerya'nın Kano eyaletinde minibüs ile tankerin çarpışması sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kano Line minibüs şirketi direktörü Alhaji Sai'du Abdullahi Shu'aibu, yaptığı yazılı açıklamada, Kano-Gombe kara yolundaki Wudil bölgesinde 16 kişiyi taşıyan minibüsün, tankerle çarpıştığını belirtti.



Shu'aibu, kazada 12 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.



Yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktaran Shu'aibu, bunlardan bazılarının durumunun ağır olduğunu kaydetti.



Shu'aibu, kara yollarında, özellikle de yol inşaat sahalarında daha sıkı güvenlik önlemleri alınması çağrısında bulundu.

