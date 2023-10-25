Nijerya'da onlarca silahlı çete üyesi öldürüldü

Ordu Sözcüsü Onyema Nwachukwu, yazılı yaptığı açıklamada, ordunun Sokoto eyaletinde silahlı çete üyelerine karşı dikkatli planlanmış bir operasyon düzenlediğini belirtti.



Operasyonda onlarca silahlı çete üyesinin öldürüldüğünü aktaran Nwachukwu, çok sayıda silahlı çete üyesinin yaralı kaçtığını kaydetti.



Nwachukwu, operasyonda silah çete üyelerine ait 5 silah, 9 motosiklet ve önemli mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.



Sokoto eyaleti, ülkenin kuzey bölgesinde fidye için adam kaçıran, insanları öldüren ve toplumda tahribat yaratan silahlı çete üyeleri ve teröristlerin saldırılarına maruz kalan eyaletlerden biri olarak biliniyor.

