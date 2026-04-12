Nijerya'da ordusundan "yanlışlıkla" hava saldırısı. 56 sivil öldü
12.04.2026 20:40
Nijerya ordusu yanlışlıkla pazar yerindeki sivilleri hedef aldı.
Nijerya ordusunun, yanlışlıkla düzenlediği hava operasyonunda 56 sivilin öldüğü bildirildi.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, Nijerya ordusu, ülkenin Yobe-Borno eyaletlerinin sınırındaki Jilili pazarına yanlışlıkla hava saldırısı düzenledi.
Saldırıda 56 sivil yaşamını yitirdi, 14 kişi yaralandı.
Hava saldırısının, terör örgütü Boko Haram üyelerini hedef alan bir askeri operasyon sırasında yapılması planlanıyordu.
Yobe Valisi'nin Güvenlik İşleri Özel Danışmanı Abdulsalam Dahiru, yaptığı yazılı açıklamada, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini bildirdi.