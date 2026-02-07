Nijerya'da pazar yerine saldırı. 13 kişi öldü

Son yıllarda sık sık silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına maruz kalan Nijerya yeni bir katliamla sarsıldı.

Benue eyaletinin Kwande bölgesinde bulunan Mbaikyor pazarına bir çete üyesinin düzenlediği silahlı saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Kwande Yerel Yönetim Başkanının yardımcısı İbi Andrew yaralıların hastaneye kaldırıldığını, yerel yönetimin güvenlik birimleriyle birlikte çalışarak sükuneti sağlamak ve halka yönelik yeni saldırıları önlemek için bölgeye hareket ettiğini açıkladı.

Ülkede cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler ve çete üyeleri, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak yakınlarından fidye istiyor.