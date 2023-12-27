Nijerya'da petrol boru hattında patlama: 20 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Rivers eyaletine bağlı Omoku bölgesindeki petrol şirketinin borusunun petrol çalmak isteyen gençler tarafından delindiği tespit edildi.



Bu sırada meydana gelen patlamada, 20 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.



Yetkililer olay yerine arama kurtarma ekiplerinin gönderildiğini belirterek patlamayla ilgili inceleme başlatıldığını söyledi.



Afrika'nın petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'da zaman zaman petrol hırsızlığı olayları yaşanıyor.



Hükümet, ülkede artan petrol hırsızlığı ve boru hatlarına saldırılar nedeniyle bu yıl 3 milyar dolardan fazla zarar oluştuğunu açıklamıştı.

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